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В ДТП погиб полковник Командования Воздушных сил ВСУ Николай Романов

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В аварии также погибла его супруга.
Полковник ВСУ Николай Романов
Полковник ВСУ Николай Романов
Командование ВС ВСУ/Facebook

10 июня в результате автомобильной аварии погиб полковник Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николай Романов. В ДТП также погибла его жена Татьяна Романова. Об этом сообщили в пресс-службе Командования ВС ВСУ.

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Романов погиб на 55-м году жизни.

"С грустью сообщаем, что вчера 10 июня 2020 г. в смертельном ДТП погибли полковник Романов Николай Вадимович и его жена Романова Татьяна Михайловна. Николай Вадимович проходил службу в Командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Всю свою жизнь посвятил службе в Вооруженных Силах, но, к сожалению, она трагически оборвалась на 55-м году... Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем Вашу боль ...", - сообщили в ведомстве.

В ВСУ не уточняли, где именно и при каких обстоятельствах произошла трагедия. 



Напомним, пьяный экс-советник Кернеса устроил масштабное ДТП в Харькове.

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