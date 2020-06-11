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Тимошенко и Ляшко засветились вдвоем в киевском кафе

Комментариев: 1
Политики пили чай на летней террасе.
Тимошенко и Ляшко в киевском кафе
Тимошенко и Ляшко в киевском кафе
facebook.com/Татьяна Лупова

Лидер ВО “Батькивщина“ и нардеп Верховной Рады Юлия Тимошенко и лидер “Радикальной партии“ и бывший депутат Олег Ляшко в среду, 10 июня, вместе пили чай в киевском кафе на летней террасе. Фото опубликовала политический эксперт Татьяна Лупова у себя в Facebook

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Юлия Тимошенко и Олег Ляшко вместе пили чай на террасе кафе “Китайский привет“.

“Наверное, передают привет Зеленскому“, - написала Лупова.

Отметим, что бывший нардеп Ляшко собирается пойти на довыборы в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области, которые назначенные на 25 октября в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.

Тимошенко и Ляшко в киевском кафе
Тимошенко и Ляшко в киевском кафе
facebook.com/Татьяна Лупова

Напомним, ранее Ляшко подтвердил, что собирается занять в Раде место погибшего депутат Давиденко. Он пойдет на выборы в Верховную Раду. 

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Теги: Тимошенко, Ляшко, Киев, Кафе
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Комментариев (1)
МонШер    11.06.2020, 12:41
Оценка:  +5
МонШер
Политика- искусство предательства. Когда Олег Ляшко выходил из "Батькивщины" - поливал Юлечку отборным деоьмом и уверял, что ему Совесть не позволяет на одном гектаре с Юлей..... А поместились на маленькой террасе.... У кого нет Совести? Идите......в политику.
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