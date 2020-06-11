Тимошенко и Ляшко засветились вдвоем в киевском кафе
Лидер ВО “Батькивщина“ и нардеп Верховной Рады Юлия Тимошенко и лидер “Радикальной партии“ и бывший депутат Олег Ляшко в среду, 10 июня, вместе пили чай в киевском кафе на летней террасе. Фото опубликовала политический эксперт Татьяна Лупова у себя в Facebook.
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Юлия Тимошенко и Олег Ляшко вместе пили чай на террасе кафе “Китайский привет“.
“Наверное, передают привет Зеленскому“, - написала Лупова.
Отметим, что бывший нардеп Ляшко собирается пойти на довыборы в Верховную Раду по округу №208 в Черниговской области, которые назначенные на 25 октября в связи со смертью нардепа Валерия Давиденко.
Напомним, ранее Ляшко подтвердил, что собирается занять в Раде место погибшего депутат Давиденко. Он пойдет на выборы в Верховную Раду.
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