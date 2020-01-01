Ляшко подтвердил, что собирается занять в Раде место погибшего депутат Давиденко

Он пойдет на выборы в Верховную Раду.

Лидер “Радикальной партии“ и экс-нардеп Верховной Рады заявил, что пойдет на выборы в парламент по округу найденного мертвым депутата Валерия Давиденко. Об этом Ляшко заявил в эфире Украина 24.

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“Когда сразу после этого трагического события начали говорить про выборы, это вообще звучало аморально! Потому что вы представьте чувства родственников погибшего Валерия Давидко. Представьте чувства избирателей, друзей. Тело человека еще не успело остыть, они уже на живом месте начинают рассказывать про политику. Путь хоть 9 дней пройдет. Посочувствуйте родным и близким, что случилась такая трагедия! У меня были непростые отношения с Валерием Давиденко, но он был мощный и сильный нардеп и много сделал для Черниговской области“, - заявил экс-нардеп.

Ляшко выразил надежду на то, что правоохранители разберутся, что на самом деле произошло.

В 2012 году я в этом округе выиграл выборы с феноменальным успехом - один из лучших результатов в Украине. После этого на этом округе стал Валерий Давиденко, и дважды мои избиратели, мои земляки, выбирали его на выборах. У нас там мощная поддержка, потому мы этот округ никому не отдадим. Я пойду на этот округ и выиграю выборы, - сказал Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп Давыденко умер от выстрела из его же наградного пистолета. Журналисты узнали, из какого оружия был осуществлен выстрел.

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