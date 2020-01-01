Переписка Тимошенко в Раде: "Государство" Авакова и "полный провал в Германии"

Лидер "Батькивщины" в зале Рады читала сообщения о том, как Аваков построил свое "государство" со столицей на улице Богомольца.

Лидер “Батькивщины“ Юлия Тимошенко в зале Верховной рады читала сообщения о том, как министр МВД Арсена Аваков построил свое государство в государстве со столицей на улице Богомольца. Она также читала о провале переговоров в Германии. Об этом сообщает издание #Буквы.com.

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“Коррупционный бизнес, рэкет, наркоторговля, незаконные стройки, частные армии – все это сегодня принадлежит Авакову“, – скролит в телефоне Тимошенко.

Сообщения Тимошенко отсылает некому Илье Осадчуку, который рассказывает ей о событиях в Германии.

Полный провал в Германии. Выявили желание воевать с Россией и просили политической и финансовой поддержки. Также просили оружие. Отказ, – написал Тимошенко Осадчук в ответ на вопрос “Отвоевал Родину для мамы?“.

Вероятно, что Осадчук пишет о последнем визите Андрея Ермака в Германию. Сейчас некоторые анонимные Telegram-каналы сообщают, что Германия не дала согласие на апгрейд Минских соглашений или организацию встречи в “нормандском формате“ до выполнения всех пунктов Парижского меморандума.

Сам Ермак несколько иначе комментирует итоги своего визита в Германию.

Во-первых, мы услышали на всех встречах о безусловной поддержке Украины. Нас поддерживают относительно нового формата, который мы сделали сегодня в Трехсторонний контактной группе в Минске, когда указом президента подняли уровень представительства украинской делегации. Мы еще раз доказали, что Украина делает все для того, чтобы мирный процесс двигался, – сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак журналистам во вторник в Берлине.

Отмечается, что Илья Осадчук позиционирует себя как советник Горбачева. Несколько его интервью без всякого уточнения, кто он такой, вышли на сайте “Хвыля“. Поэтому его стали считать вымышленным персонажем или аферистом. Тем не менее, этот человек часто пишет политической тусовке в личку и представляется как международный лоббист и друг Трампа. Некоторые СМИ даже ссылались на него в новости о назначении Мендель.

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Напомним, ранее Тимошенко показала декларацию. Председатель “ВО “Батькивщина“ задекларировала за 2019 год 1,155 млн гривен доходов.

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