Под Киевом два 2-летних ребенка выпали из окон: Один из них погиб

Второй ребенок находится в реанимации.

В Киевской области в течение суток два двухлетних ребенка выпали из окон многоэтажных домов. Один ребенок скончался в больнице от полученных травм, а второй госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

Читай также: Лодка оказалась дырявой: под Харьковом в реке утонул 9-летний мальчик

Летальный исход случился в Фастове. Там выпавшего из окна ребенка забрала "скорая", однако медики не смогли спасти его жизнь.



В городе Вишневое ребенок выпал из окна пятиэтажного здания. На данный момент он находится в реанимации



В полиции напомнили, что противомоскитные сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, и рекомендуют обезопасить окна, чтобы маленькие дети не могли открыть из самостоятельно.

Напомним, в Харькове 10-летнюю девочку госпитализировали после того, как на нее упала огромная ветка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.