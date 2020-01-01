Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом два 2-летних ребенка выпали из окон: Один из них погиб

Комментариев: 0
Второй ребенок находится в реанимации.
Трагедия произошла в Фастове
Трагедия произошла в Фастове
Пресс-служба полиции

В Киевской области в течение суток два двухлетних ребенка выпали из окон многоэтажных домов. Один ребенок скончался в больнице от полученных травм, а второй госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Киевской области.

Читай также: Лодка оказалась дырявой: под Харьковом в реке утонул 9-летний мальчик

Летальный исход случился в Фастове. Там выпавшего из окна ребенка забрала "скорая", однако медики не смогли спасти его жизнь.

В городе Вишневое ребенок выпал из окна пятиэтажного здания. На данный момент он находится в реанимации

В полиции напомнили, что противомоскитные сетки на окнах не способны выдержать вес ребенка, и рекомендуют обезопасить окна, чтобы маленькие дети не могли открыть из самостоятельно. 



Напомним, в Харькове 10-летнюю девочку госпитализировали после того, как на нее упала огромная ветка.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь