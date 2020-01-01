Лодка оказалась дырявой: под Харьковом в реке утонул 9-летний мальчик

Дети отправились плавать в лодке на реку, но плавсредство оказалось непригодным.

На Харьковщине в реке утонул ребенок из неблагополучной семьи. Полицейские выясняют, есть ли в трагедии вина родителей. Об этом информирует пресс-служба областного управления полиции.

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Отмечается, что сообщение о происшествии в полицию поступило 10 июня около 14:00 от жительницы города Краснограда. По словам заявительницы, незнакомые ей дети подбежали к ней и рассказали, что утонул их брат.

На место сразу прибыли руководство и следственно-оперативная группа Красноградского отдела полиции, работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и медики. К сожалению, несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик умер, - рассказали в полиции.

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Как предварительно выяснили правоохранители, трое детей – мальчики 9 и 11 лет вместе с их 13-летней сестрой – взяли из дома деревянную лодку и плавали на ней по реке Берестовая без присмотра родителей. В лодке были дырки, и через некоторое время она ушла под воду. Самый младший из детей не смог выплыть на берег и утонул.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и местонахождение родителей на момент трагедии. Известно, что семья состоит на учете как неблагополучная.

Следователями Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай“.

Напомним, во Львове в ванной утонул ребенок. Правоохранители расследуют смерть девятилетнего мальчика, предполагается несчастный случай.

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