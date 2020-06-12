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В "Голосе" рассказали, чем займется Вакарчук

Комментариев: 4
В партии недовольны низкими рейтингами, но намерены побороться на местных выборах.
Экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук
Экс-лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук/Facebook

Святослав Вакарчук не намерен покидать партию "Голос" и примет участие в избирательной кампании на местных выборах, которые пройдут осенью. Об этом в комментарии Hromadske рассказала народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

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"Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", - сказала нардеп.

По словам Совсун, "Голос" намерен побороться за высокий результат на местных выборах и не сдавать позиции.

"Святослав всегда говорил, что он идет, чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение", - отметила депутат.

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При этом, в "Голосе" признают, что не довольны нынешним рейтингом партии.

"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", - подытожила Совсун.

Напомним, Вакарчук заявил, что складывает депутатские полномочия.

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Комментариев (4)
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zurbuk    12.06.2020, 11:25
Оценка:  0
zurbuk
Новый вид мерзавца -"Патриотичный предатель".
ВосставшийИзБана    12.06.2020, 11:28
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Есть политическая проститутка, а есть политическая шалава.
Lyonya-Space    12.06.2020, 10:57
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Каждый должен заниматься своим делом!
Этот пусть дальше поёт, Тищенко пусть идёт жарить котлеты, и т.д...... зеля - на сцену 95-го!
ВосставшийИзБана    12.06.2020, 11:27
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
С таким голосом, как у него, только "ЗАНЯТО" кричать, когда в туалете сидишь. И с "Голосом" тоже.
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