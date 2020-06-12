В "Голосе" рассказали, чем займется Вакарчук

В партии недовольны низкими рейтингами, но намерены побороться на местных выборах.

Святослав Вакарчук не намерен покидать партию "Голос" и примет участие в избирательной кампании на местных выборах, которые пройдут осенью. Об этом в комментарии Hromadske рассказала народный депутат от "Голоса" Инна Совсун.

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"Он остается в партии. Он будет оставаться работать на местных выборах, он не сдает партийный билет", - сказала нардеп.



По словам Совсун, "Голос" намерен побороться за высокий результат на местных выборах и не сдавать позиции.



"Святослав всегда говорил, что он идет, чтобы завести людей в парламент. Он завел новых людей. И это собственно его главное достижение", - отметила депутат.

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При этом, в "Голосе" признают, что не довольны нынешним рейтингом партии.



"Со Славой в парламенте или без, мы понимаем, что наши рейтинги на сегодня не являются оптимальными и нам нужно работать над их повышением и убеждать граждан, что мы хотим работать на их интересы. Наши рейтинги сегодня нас не удовлетворяют", - подытожила Совсун.



Напомним, Вакарчук заявил, что складывает депутатские полномочия.

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