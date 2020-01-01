Назначен новый глава Запорожской ОГА

Известно имя нового губернатора Запорожской области.

Новым главой Запорожской областной государственной администрации назначен Виталий Боговин.

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Указ о назначении Боговина на эту должность опубликован на сайте президента.

Назначить Боговина Виталия Викторовича главой Запорожской областной государственной администрации, - говорится в указе.

Для справки: Виталий Боговина не имеет опыта работы на государственной службе. В 2006 году он стал основателем компании “Бизон-Тех 2006“ в Запорожской области. В 2010 году совместно с бизнесменом Вадимом Коверником создали агрохолдинг LANDFORT и в 2016 году объединили все активы в BKW Group.

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Боговин принимал участие в парламентских выборах 2019 года. Он выдвигался на округе №78 от партии “Слуга народа“, но проиграл представителю “Оппозиционной платформы - За жизнь“ Александру Пономареву.

Напомним, Зеленский назначил командующего ВМС. Новоназначенный Алексей Неижпапа ранее был заместителем командующего Военно-Морских сил по боевой подготовке.

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