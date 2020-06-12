"Дело Стерненко": Под зданием суда произошли потасовки

Группа поддержки Стерненко попыталась прорваться в зал заседаний.

Под зданием Шевченковского районного суда, где происходит заседание по избранию меры пресечения подозреваемому в убийстве Сергею Стерненко, произошла потасовка. Соратники Стерненко схлестнулись с правоохранителями, которые заблокировали вход в суд, сообщает Цензор.НЕТ.

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Под зданием суда собрались несколько десятков активистов, которые попытались попасть в суд. Правоохранители не впустили соратников подозреваемого, так как зал не рассчитан на большое количество людей.



Активисты в ответ попытались прорваться в зал штурмом, что спровоцировало потасовку с полицейскими.



Митингующие скандируют “Мусора - позор государства“ и жгут дымовые шашки.





Напомним, активиста Стерненко подозревают в умышленном убийстве человека в Одессе.

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