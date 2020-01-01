Депутату райсовета Броваров прострелили ногу

В Броварском районе снова стреляли.

В селе Княжичи Киевской области в ходе конфликта сосед прострелил ногу депутату Броварского районного совета. Односельчане поссорились из-за поведения малолетних детей. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции Киевской области.

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Ссоора произошла на почве поведения маленьких детей. В ходе конфликта отец ребенка выстрелил в ногу своему соседу, депутату Броварского райсовета.



Правоохранители изъяли у стрелка газовый пистолет, переделанный под травматический. Оружие направили на экспертизу.



По факту стрельбы открыто уголовное производство по част 1 статьи 122 УКУ.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени полученных телесных повреждений. По результатам экспертизы будет принята окончательная правовая квалификация и объявлено о подозрении стрелку.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятешльства происшествия.

Нацполиция Фейсбук



Напомним, в криминальной разборке в Броварах участвовали сотрудники охранных фирм Киева.

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