Спасателям закупят отечественные вертолеты
Правительство намерено подписать крупный контракт с запорожским предприятием Мотор Сич о поставках вертолетов для МВД. Об этом во время поездки в Запорожье в пятницу, 12 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.
"Крупный контракт между АО Мотор Сич и правительством относительно летательных аппаратов. Надеюсь, мы должны сделать этот контракт очень скоро", - сказал Аваков.
Глава предприятия Вячеслав Богуслаев уточнил, что речь идет о вертолетах.
"В Министерстве внутренних дел есть служба ЧС, в обязанность которой входит спасение людей, участие в тушении пожаров. Такую технику мы делаем и сертифицируем. Мы об этом давно говорим, его помощники к нам приезжают и надеюсь, что мы заключим контракт. Наши вертолеты тушат пожары в Малайзии, во Вьетнаме, Индонезии, Португалии, а в Украине пока тушат пожары вертолеты Министерства обороны. В ГСЧС такая техника нужна и надеюсь, что в ближайшее время она у них появится, мы готовы ее делать", - отметил Богуслаев.
Напомним, 14 июля 2018 года Украина и Франция подписали соглашение на поставку 55 современных вертолетов для силовых ведомств. Сумма сделки составит 555 млн евро. В эту сумму также входят обучение, техобслуживание и т.д. Часть вертолетов Украина уже получила.
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