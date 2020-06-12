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Спасателям закупят отечественные вертолеты

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Власти согласовывают контракт на поставку вертолетов для спасателей с предприятием Мотор Сич.
Детали сделки не сообщаются
Детали сделки не сообщаются
hubs.ua

Правительство намерено подписать крупный контракт с запорожским предприятием Мотор Сич о поставках вертолетов для МВД. Об этом во время поездки в Запорожье в пятницу, 12 июня, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

"Крупный контракт между АО Мотор Сич и правительством относительно летательных аппаратов. Надеюсь, мы должны сделать этот контракт очень скоро", - сказал Аваков.

Глава предприятия Вячеслав Богуслаев уточнил, что речь идет о вертолетах.

"В Министерстве внутренних дел есть служба ЧС, в обязанность которой входит спасение людей, участие в тушении пожаров. Такую технику мы делаем и сертифицируем. Мы об этом давно говорим, его помощники к нам приезжают и надеюсь, что мы заключим контракт. Наши вертолеты тушат пожары в Малайзии, во Вьетнаме, Индонезии, Португалии, а в Украине пока тушат пожары вертолеты Министерства обороны. В ГСЧС такая техника нужна и надеюсь, что в ближайшее время она у них появится, мы готовы ее делать", - отметил Богуслаев.

Напомним, 14 июля 2018 года Украина и Франция подписали соглашение на поставку 55 современных вертолетов для силовых ведомств. Сумма сделки составит 555 млн евро. В эту сумму также входят обучение, техобслуживание и т.д. Часть вертолетов Украина уже получила.

 

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Теги: МВД, вертолет, Мотор Сич, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Woodbrother    12.06.2020, 19:05
Оценка:  0
Woodbrother
Давно пора покупать отечественные вертушки. Они по своим параметрам лучше, чем то , что лепять на россси. К тому же это поднимает отечественный промышленный уровень и дает людям хорошую работу.
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