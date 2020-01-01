"Антиколомойский" закон впервые применили на практике

Хозяйственный суд столицы применил норму закона при вынесении решения по иску.

Хозяйственный суд Киева первым в Украине применил нормы банковского закона 590-IX, известного как “антиколомойский закон“ и удовлетворил ходатайство ПриватБанка о закрытии производств по двум искам его бывших акционеров. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

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Истцы требовали признать недействительными договоры купли-продажи акций финучреждения.

“Это первое реальное применение банковского закона 590-IX украинскими судами. Проанализировав материалы дел (№910 / 17630/19 по иску ООО “Реватис“ ... и № 910/17541/19 по ... иску ООО “КС групп“), суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства АО КБ ПриватБанк и закрыл производство по обоим делам“, - говорится в сообщении.

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Следует отметить, что так называемый “антиколомойський» закон предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба. В то же время он запрещает признавать недействительными договоры, заключенные в процессе вывода банков с рынка.

22 мая вступил в силу закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. Он регулирует полномочия Национального банка по выводу банков с рынка, признания их банкротами. Также закон однозначно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам.

Поскольку закон касается, прежде всего, ситуации с ПриватБанком, которым до национализации владел олигарх Игорь Коломойский, его также называют “антиколомойским“.

Напомним, 13 мая Верховная Рада приняла закон о банках. 21 мая его подписал президент.

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