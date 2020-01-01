Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Коронавирус выявили еще у одного нардепа "Слуги"

Комментариев: 0
Новый случай коронавируса зафиксировали в Верховной Раде.
Нардеп Максим Перебийнос
Нардеп Максим Перебийнос
фото из открытых источников

Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса. Об этом заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила в комментарии LIGA.net.

Читай также: Итоги 13 июня: Новый рекорд COVID-19 и 6-миллионная взятка для НАБУ

Нардеп отметила, что ее коллега чувствует себя нормально, и проходит лечение на самоизоляции под контролем медиков.

Кравчук уточнила, что на этой неделе, парламентский комитет, в который входит Перебийнос, собирался заседание в режиме видеоконференции. При этом инфицированный нардеп был в зале прошлой неделе. В связи с этим аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с кем он мог контактировать.

"На прошлой неделе (нардеп Перебийнос) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми он контактировал", - сообщила Кравчук.

Напомним, в Украине 648 новых случаев коронавируса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь