Коронавирус выявили еще у одного нардепа "Слуги"

Новый случай коронавируса зафиксировали в Верховной Раде.

Коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у народного депутата от фракции "Слуга народа" Максима Перебийноса. Об этом заместитель главы фракции Евгения Кравчук сообщила в комментарии LIGA.net.

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Нардеп отметила, что ее коллега чувствует себя нормально, и проходит лечение на самоизоляции под контролем медиков.



Кравчук уточнила, что на этой неделе, парламентский комитет, в который входит Перебийнос, собирался заседание в режиме видеоконференции. При этом инфицированный нардеп был в зале прошлой неделе. В связи с этим аппарат Верховной Рады составляет список лиц, с кем он мог контактировать.



"На прошлой неделе (нардеп Перебийнос) был в зале. Аппарат ВР составляет список лиц, с которыми он контактировал", - сообщила Кравчук.



Напомним, в Украине 648 новых случаев коронавируса.

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