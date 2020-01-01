Итоги 13 июня: Новый рекорд COVID-19 и 6-миллионная взятка для НАБУ

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В Украине зафиксирован новый рекорд COVID-19: 753 случая за сутки

В Украине зафиксировали30506 случаев заражения коронавирусную болезнь сначала пандемии. По данным Минздрава, за последние сутки в Украине подтверждены 753 новых случая. Это очередной суточный рекорд за весь период распространения болезни в Украине.

Президент собрал срочное совещание Кабмина из-за нового рекорда коронавируса



Владимир Зеленский ожидает от правительства решений в связи с резким ростом количества лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной болезни. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания, которое состоялось в Офисе президента в субботу, 13 июня.

Министр здравоохранения обвинил украинцев в ухудшении ситуации с коронавирусом.

Глава МОЗ заявил, что основой причиной рекордного увеличения новых случаев COVID-19 является несоблюдение гражданами карантина. По словам Степанова, количество тестирований на коронавирус действительно выросло, но есть еще другие показатели, которые прямо указывают на распространение коронавирусной болезни в стране. В частности помимо контактных лиц растет количество людей, которые обращаются с подозрением на COVID-19.

Рекордная взятка руководству НАБУ и САП: известны подробности



Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник провели в субботу, 13 июня, брифинг, на котором рассказали подробности о резонансной взятке в 6 миллионов долларов, которую пытались дать руководству этих структур.

В МОЗ рассказали, как носить маски и перчатки в жару



“Правила использования средств индивидуальной защиты в летнее время такие же, как и в любую другую. Защитную маску следует менять, если на нее попали биологические жидкости или она стала влажной. Летом это происходит чаще. Это же касается и использования респиратора“, - рассказали в Центре общественного здоровья.

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