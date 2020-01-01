Под Одессой во время марафона исчезла спортсменка: Ее нашли без сознания

Девушка получила тепловой удар во время марафонского забега.

В субботу, 13 июня, во время марафонского забега в Одесской области исчезла спортсменка Екатерина Катющева. Ее нашли на следующий день, лежащей без сознания у водоема. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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По данным правоохранителей, у девушки случился тепловой удар во время прохождения марафонской дистанции.



"Девушку нашли возле водоема без сознания. Полицейские немедленно направили ее в медицинское учреждение. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом, пролежав до ночи - переохлаждение. Сейчас она находится в больнице, ее состояние улучшается", - отметили в ведомстве.



В полиции добавили, что девушку разыскивали правоохранители, кинологи, специалисты с приборами ночного видения, а также сотрудники уголовного блока.





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