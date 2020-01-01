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Под Одессой во время марафона исчезла спортсменка: Ее нашли без сознания

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Девушка получила тепловой удар во время марафонского забега.
Спортсменка Екатерина Катющева
Спортсменка Екатерина Катющева
Пресс-служба полиции

В субботу, 13 июня, во время марафонского забега в Одесской области исчезла спортсменка Екатерина Катющева. Ее нашли на следующий день, лежащей без сознания у водоема. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

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По данным правоохранителей, у девушки случился тепловой удар во время прохождения марафонской дистанции. 

"Девушку нашли возле водоема без сознания. Полицейские немедленно направили ее в медицинское учреждение. Оказалось, что спортсменка сначала получила тепловой удар, а потом, пролежав до ночи - переохлаждение. Сейчас она находится в больнице, ее состояние улучшается", - отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что девушку разыскивали правоохранители, кинологи, специалисты с приборами ночного видения, а также сотрудники уголовного блока.



Напомним, в Одессе двое кавказцев порезали ножом прохожего.

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