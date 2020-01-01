В Карпатах молния убила 26-летнего парня

Молния попала в двух мужчин в горах в Ивано-Франковской области.

В Карпатах от прямого попадания молнии скончался 26-летний житель Львова. Тело погибшего нашли в субботу, 13 июня, информирует местное издание Varta1.

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Сообщается, что двое туристов начали восхождение между горами Грофа и Конь Грофецкий в Ивано-Франковской области вечером 12 июня. До этого в том районе прошла сильная гроза.



После 21.00 погода ухудшилась, туристы поняли, что приближается следующая буря. Они не успели спуститься, как в одного из мужчин попала молния, его друга отбросило в сторону. Пострадавший обратился за помощью около 23-х часов.



Спасатели начали поиск пропавшего мужчины, и нашли его тело на расстоянии 10-15 м от вершины горы.



Напомним, в Николаевской области подростка убила молния.

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