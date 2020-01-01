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Студию "Квартал 95" обвинили в плагиате

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Юмористическая сцена "Дизель Шоу" про урок английского языка была записана в 2015 году.
Команда "Квартал 95"
Команда "Квартал 95"
Студия "Квартал 95"

Команда юмористической программы “Дизель Шоу“ обвинила студию “Квартал 95“ в плагиате шутки пятилетней давности. Об этом говорится на Facebook-странице “Дизель Шоу“.

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Представители “Дизель Шоу“ утверждают, что “кварталовцы” для своего нового номера взяли идею “Урока английского языка” и реплики из номера из их номера, записанного в 2015 году.

Для сравнения на странице опубликовали идентичные реплики из двух номеров.

“Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из “Квартала“. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками“, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем?!“, говорится в сообщении.



Напомним, президент Владимир Зеленский назначил пресс-секретаря “Квартала 95“ в Нацсовет по ТВ и радио.

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