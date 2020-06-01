"Мне стыдно": Зеленский о шутке про Украину и проститутку

По словам президента, его шутка в "Квартале 95" была о финансовой несамостоятельности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что не сравнивал Украину с проституткой, а шутка была о финансовой несамостоятельности нашей страны. Об этом президент рассказал в интервью Украинской Правде.

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Зеленский рассказал, что не стесняется признавать своих ошибок, хоть и не хотел никого обидеть, когда писал шутки для "Квартала 95": "Не надо стесняться каких-то ошибок. Хотя их никто не хотел делать, кого-то обижать. Даже в юморе", - сказал президент.



"Я никогда не называл Украину проституткой. Это - первое... Могу вам сказать откровенно. Если действительно большое количество людей, или даже кто-то, это воспринял, как шутку и сравнение Украины с "проституткой", то за такие вещи мне стыдно. И я - не прав. Но шутка была о другом, - сказал он.

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По словам Зеленского, он хотел показать проблемы с финансовой несамостоятельностью Украины.



"Шутка была, я считаю, о несамостоятельности финансовой. И это так и есть. Несамостоятельность украинской финансовой системы от других. Мы должны быть независимой страной. Никто не имеет права управлять нами", - добавил президент.



Напомним, когда Зеленский был актером студии "Квартал 95", в одном из номеров он сказал, что "Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых: готова принять в любом количестве, с любой стороны"

Напомним, Зеленский признался, что не читает Facebook из-за ботов Порошенко.