С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов

В Минздраве работают над тем, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году.

Новые нормативные акты касаемо пересмотра тарифов программы медицинских гарантий на данный момент согласовываются и вступят в силу с 1 июля. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

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"Что касается пересмотра тарифов, недопущения закрытия медучреждений и увольнения врачей, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году", - сказал он.



По словам министра, соответствущие изменения должны выступить с 1 июля, что позволит медучреждениям получить необходимый финансовый ресурс для выплат зарплат. Данные меры в МОЗ хотят выполнить до конца текущего года.



Степанов также отметил, что параллельно изучаются механизмы выстраивания деятельности и функционирования украинской медицинской системы в следующем году.





Напомним, ранее глава МОЗ рассказал о принципах медреформы, которые намерен сохранить.

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