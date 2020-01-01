Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С 1 июля изменится финансирование больниц, - Степанов

Комментариев: 0
В Минздраве работают над тем, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году.
Министр здравоохранения Максим Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов
МОЗ

Новые нормативные акты касаемо пересмотра тарифов программы медицинских гарантий на данный момент согласовываются и вступят в силу с 1 июля. Об этом в ходе пресс-брифинга рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Читай также: Шмыгаль рассказал о продолжении второго этапа медреформы

"Что касается пересмотра тарифов, недопущения закрытия медучреждений и увольнения врачей, то уже на согласовании находятся соответствующие нормативные документы по внесению изменений, чтобы не было допущено финансирования меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

По словам министра, соответствущие изменения должны выступить с 1 июля, что позволит медучреждениям получить необходимый финансовый ресурс для выплат зарплат. Данные меры в МОЗ хотят выполнить до конца текущего года.

Степанов также отметил, что параллельно изучаются механизмы выстраивания деятельности и функционирования украинской медицинской системы в следующем году.



Напомним, ранее глава МОЗ рассказал о принципах медреформы, которые намерен сохранить.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь