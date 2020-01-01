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6-миллионная взятка НАБУ и САП: фигуранту установили залог в 84 млн

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ВАСК избрал Ильяшенко меру пресечения.
Главам НАБУ и САП предлагали рекордное взятку
Главам НАБУ и САП предлагали рекордное взятку
НАБУ

Высший антикоррупционный отправил в СИЗО подозреваемого в деле о взятке в 6 миллионов долларов для глав НАБУ и САП Николая Ильяшенко. Он сможет выйти на свободу, внеся залог в 84 млн гривен. Такое решение суд принял в ходе заседания по избранию меры пресечения. 

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Сторона защиты настаивает, что Ильяшенко стал жертвой провокации. По их версии, не он был инициатором схемы по закрытию дел против Злочевского, а предложение исходило от агента НАБУ Евгения Шевченко.

Судья рассмотрела доводы и подчеркнула, что предоставленные материалы не могут однозначно свидетельствовать о провокации со стороны сотрудника НАБУ.



Напомним, ВАСК назначил Burisma Андрею Киче залог в 40,3 млн грн.

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