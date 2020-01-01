Рекордная взятка руководству НАБУ и САП: известны подробности

Рекордную взятку руководству антикоррупционных ведомств предлагали за закрытие дела по рефинансированию Реал Банку.

Глава глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий и руководитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник провели в субботу, 13 июня, брифинга, в ходе которого сообщили подробности о резонансной взятке в 6 миллионов долларов, которую пытались дать руководству этих ведомств.

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Как сообщается, деньги передавали на паркинге налоговой. По данному делу задержаны три человека.

Первый задержанный - это работник государственной налоговой службы, он работает первым заместителем начальника ГУ ГФС в Киеве, второе имело отношение, сейчас это проверяется, к компании Burisma, и является доверенным лицом Злочевского, и третье лицо тоже работник ГФС и также доверенное лицо Злочевского, - рассказал глава НАБУ Артем Сытник.

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Проверяется причастность к преступлению работников Офиса генпрокурора.

Сообщается, что для разоблачения задержанных использовали поддельное постановление о прекращении производства, поскольку перед передачей денег они хотели убедиться, что производство закрыто.

Отмечается, что это рекордная взятка в истории Украины. 5 млн долларов предлагали чиновнику за закрытие дела и еще 1 млн - посредникам. Деньги принесли на пресс-конференцию.

facebook.com/nabu.gov.ua

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Антикоррупционеры заявляют, что деньги предлагались за закрытие уголовного дела, в котором фигурирует экс-министр экологии Николай Злочевский.

Взятка предназначалась за закрытие эпизода, в котором Злочевский способствовал в завладении средствами стабилизационного кредита НБУ, выданного Реал Банку.

Дело было зарегистрировано 3 июня 2020 года.

Почему был такая спешка? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата и закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение Злочевского в Украину, - рассказал Сытник.

Завтра антикоррупционный суд будет избирать меру пресечения задержанным.

Также дело прокомментировал известный агент НАБУ под прикрытием Евгений Шевченко.

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По данным СМИ, деньги были обнаружены в машине замначальника ГНС города Киева Николая Ильяшенко. Также якобы был задержан адвокат Андрей Кича.

Напомним, вчера вечером стало известно, что руководству САП и НАБУ пытались дать $6 млн взятки. Бывший высокопоставленный чиновник пытался дать взятку за закрытие дела против него.

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