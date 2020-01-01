Наводнение в Одесской области: Опубликованы кадры затопленных сел

В течение прошедших выходных продолжительные ливни превратили дороги сел Одесской области в бурные реки.

В Одесской области в селах Ренийского района и городе Рени дожди затопили улицы и дворы частных домов. Об этом сообщил зампредседателя Одесского облсовета Юрий Димчогло в Facebook.

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По словам чиновника, массовое затопление улиц и частных подворий вызвали ливни, прошедшие в районе 13 и 14 июня. Особенно катастрофические разрушения дорог и улиц наблюдались в сёлах Долинское, Лиманское, Котловина и Нагорное.

Это катастрофа жителей сёл и для местных бюджетов и так опустошённых экономическим кризисом, засухой и борьбой с короновирусом! – написал Димчогло.

Напомним, в Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов. Сразу две туристические группы пришлось выручать спасателям и местным жителям.

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