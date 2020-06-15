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Под Киевом пациент сбежал из спецпалаты и убил врача

Комментариев: 2
Пока медики обсуждали транспортировку буйного пациента в психлечебницу, тот выбрался из-под замка и совершил убийство.
Пациент убил врача
Пациент убил врача
kv.npu.gov.ua

В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и убил ножом врача-педиатра. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

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По информации правоохранителей, киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу.

После осмотра врачом-психиатром у мужчины были диагностированы психические расстройства и было принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой.

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Позже в полицию поступили еще несколько вызовов с просьбой утихомирить закрытого дебошира, который пытается сломать металлическую решетку. Полицейские каждый раз по несколько минут приезжали в больницу и помогали медикам.

Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине удалось выйти из специально оборудованной палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве мужчина забил до смерти коллегу по работе. Полицейские смогли раскрыть убийство только спустя почти полгода.

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Теги: убийство, смерть, Киевская область, пациент, врачи, психически больной
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Комментариев (2)
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Vixerunt    15.06.2020, 14:20
Оценка:  +1
Vixerunt
странная какая-то у них комната с решётками; ему надо было почки отбить или галлопередолом накачать. У человека белка пришла, а они дурнёй страдали, вольности всякие допускали.
ВосставшийИзБана    15.06.2020, 14:06
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Супрун предлагала всех таких выпустить на волю.
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