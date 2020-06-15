Под Киевом пациент сбежал из спецпалаты и убил врача
В Киевской области мужчина с психическими расстройствами сбежал из специально оборудованной палаты и убил ножом врача-педиатра. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
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По информации правоохранителей, киевлянин приехал в гости к родственникам в одно из сел Володарского района, где начал буянить и вести себя агрессивно. Родственники были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. Его успокоили и в сопровождении полицейских транспортировали в районную больницу.
После осмотра врачом-психиатром у мужчины были диагностированы психические расстройства и было принято решение поместить его в спецпалату, оборудованную металлической решеткой.
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Позже в полицию поступили еще несколько вызовов с просьбой утихомирить закрытого дебошира, который пытается сломать металлическую решетку. Полицейские каждый раз по несколько минут приезжали в больницу и помогали медикам.
Пока работники больницы договаривались о дальнейшей транспортировке больного в столичное психиатрическое учреждение, мужчине удалось выйти из специально оборудованной палаты. Он проник в комнату медперсонала, где схватил нож и нанес им смертельный удар врачу-педиатру.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Киеве мужчина забил до смерти коллегу по работе. Полицейские смогли раскрыть убийство только спустя почти полгода.
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