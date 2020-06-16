Украина сможет отказаться от кредитов МВФ - Минфин

Правительство планирует не использовать кредитные средства Фонда к 2023 году, заявил Сергей Марченко.

Украина планирует отказаться от кредитов Международного валютного фонда до 2023 года и рассчитывает получить рейтинг инвестиционного уровня. Об этом 16 июня заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире ток-шоу Свобода слова на телеканале ICTV.

"Мы верим, что у нас будет возможность к 2023 году - уже в 2022 году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов, за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов", - подчеркнул Марченко.

По словам министра, Украина также рассчитывает получить рейтинг инвестиционного класса.

"Да, действительно Moody's (международное рейтинговое агентство - ред.) действительно повысило нам рейтинг... Возможно, это не тот рейтинг, на который мы рассчитывали. Мы хотим видеть рейтинг инвестиционного класса. Но для этого нужно что-то делать и мы знаем, что делать", - указал он.

Первые 2,1 миллиарда долларов Киев получил 12 июня. Остальные средства планируют выделить еще четырьмя траншами. Программа кредитования рассчитана на 18 месяцев.

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