США прислали в Украину новую партию ракет к ПТРК Javelin
Управление военного сотрудничества посольства США в Украине во вторник, 16 июня, получило военное оборудование более чем на 60 млн долларов, которое тут же было передано украинской стороне. Об этом информирует Фейсбук-страница американского посольства в Украине.
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В числе прочего украинским силовикам были переданы рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.
США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, - отметили в посольстве.
Напомним, НАТО повысил статус партнерства с Украиной. Североатлантический альянс признал Украину членом Программы расширенных возможностей.
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Зря ему оккупационные власти россии отдали захваченные шахты и заводы оккупированного Донбасса?
нацист-украинофоб упоротый?
Нахyй скачи, тупая шавка оккупантов и убийц из раши ...
Бедные миллионы россиян на оккупированных Кубани и Северном Кавказе ..
... хотя путинские говнометы обязаны быть упоротыми дебилами или старательно косить под них, дабы типа поддерживать конечные путинские высеры и пытаться прикрывать его преступления тупым срачем