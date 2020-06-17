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США прислали в Украину новую партию ракет к ПТРК Javelin

Комментариев: 11
Украина получила боеприпасы и другой военный груз на 60 млн долларов.
США прислали в Украину новую партию ракет к ПТРК Javelin
© facebook.com/usdos.ukraine
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США прислали в Украину новую партию ракет к ПТРК Javelin
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Управление военного сотрудничества посольства США в Украине во вторник, 16 июня, получило военное оборудование более чем на 60 млн долларов, которое тут же было передано украинской стороне. Об этом информирует Фейсбук-страница американского посольства в Украине.

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В числе прочего украинским силовикам были переданы рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, - отметили в посольстве.

Напомним, НАТО повысил статус партнерства с Украиной. Североатлантический альянс признал Украину членом Программы расширенных возможностей.

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Теги: Javelin, ПТРК, США, посольство США, посольство
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Комментариев (11)
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ЗЕленомойский    17.06.2020, 14:02
Оценка:  -1
ЗЕленомойский
Всё таки Трамп молодец. Он не сцыт Ху.йтина, как это делала чёрная обезьяна Абамка.
WTF2wtf    17.06.2020, 14:06
Оценка:  0
WTF2wtf
Только не путайте Трампа с его отмороженными выходками и попытками "простить" россии ее оккупацию части Украины с Конгрессом США.
взгляд    17.06.2020, 13:48
Оценка:  -6
взгляд
Петрушкобигмир где информация о событиях в центре Киева?
WTF2wtf    17.06.2020, 14:03
Оценка:  0
WTF2wtf
Чего ты прячущегося на россии мистераКурченко (владельца этого ресурса) называешь Петрушкой?
Зря ему оккупационные власти россии отдали захваченные шахты и заводы оккупированного Донбасса?
Нинізосереджений    17.06.2020, 13:47
Оценка:  -29
Нинізосереджений
Не получила на 60 миллионов долларов,а купила на 60 миллионов долларов.А то по вышеизложенному тексту можно подумать что наши хозяева нам что-то дарят...))))))))))))
Vixerunt    17.06.2020, 13:58
Оценка:  +1
Vixerunt
Что ватное отродье переживаешь что потерял Украину ???
WTF2wtf    17.06.2020, 14:04
Оценка:  0
WTF2wtf
Ты чего истеришь,
нацист-украинофоб упоротый?
Нахyй скачи, тупая шавка оккупантов и убийц из раши ...
Vixerunt    17.06.2020, 13:44
Оценка:  +5
Vixerunt
askjhl---- давили мы вас ватников и будем давить; любыми способами. Уходите с нашей земли и валите в свою расию.
askjhl    17.06.2020, 13:22
Оценка:  -32
askjhl
Заокеанская братия исправно подливает масла в огонь, поддерживая террористическую операцию ВСУ на востоке Украины..
WTF2wtf    17.06.2020, 13:27
Оценка:  +6
WTF2wtf
Угу, украинские оккупанты ведь должны удерживать захваченные Украиной Ростов и Краснодар ... тупо по хотелке одного отмороженного главы государства, засидевшегося много лет и сроков на троне и почувствовавшего себя безнаказанным.
Бедные миллионы россиян на оккупированных Кубани и Северном Кавказе ..
WTF2wtf    17.06.2020, 13:29
Оценка:  +6
WTF2wtf
Или что-то в реале не так???
... хотя путинские говнометы обязаны быть упоротыми дебилами или старательно косить под них, дабы типа поддерживать конечные путинские высеры и пытаться прикрывать его преступления тупым срачем
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