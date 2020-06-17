США прислали в Украину новую партию ракет к ПТРК Javelin

Украина получила боеприпасы и другой военный груз на 60 млн долларов.

Управление военного сотрудничества посольства США в Украине во вторник, 16 июня, получило военное оборудование более чем на 60 млн долларов, которое тут же было передано украинской стороне. Об этом информирует Фейсбук-страница американского посольства в Украине.

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В числе прочего украинским силовикам были переданы рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin.

США настойчиво стоят на стороне Украины в поддержке ее суверенитета и территориальной целостности перед лицом российской агрессии, - отметили в посольстве.

Напомним, НАТО повысил статус партнерства с Украиной. Североатлантический альянс признал Украину членом Программы расширенных возможностей.

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