На Донбассе при обстреле боевиками убит украинский солдат

Штаб ООС сообщает о трех обстрелах со стороны оккупантов.

В зоне боевых действий в Донбассе в среду, 17 июня, во время обстрела украинских позиций боевиками незаконных группировок погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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Отмечается, что в течение дня боевики три раза открывали огонь. Так, вблизи Орехово оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов. Кроме этого у Луганского применяли гранатометы различных систем и стрелковое оружие, а неподалеку Шумел – стрелковое оружие.

В результате одного из этих обстрелов и погиб украинский военный.

Наши воины немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили противника прекратить свои агрессивные действия. Потери оккупантов уточняются, - сообщили в штабе.

Напомним, оккупанты обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки. В результате обстрелов боевики ранили женщину в ее собственном дворе.

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