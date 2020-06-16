Боевики ранили женщину в ее собственном дворе
Оккупационные войска снова осуществили обстрел. В этот раз боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки, где и ранили женщину.
Об этом сообщает ООС во вторник, 16 июня.
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Местная жительница получила осколочное ранение поясничного отдела спины около 21:00. Женщина была доставлена в реанимацию Авдеевской городской больницы. Состояние пострадавшей врачи оценивают, как удовлетворительное.
Также в результате обстрела поврежден шиферный забор - говорится в сообщении
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Напомним, сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.
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