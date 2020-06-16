Оккупанты обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки.

Боевики ранили женщину в ее собственном дворе

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Боевики ранили женщину в ее собственном дворе

Оккупационные войска снова осуществили обстрел. В этот раз боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки, где и ранили женщину.

Об этом сообщает ООС во вторник, 16 июня.

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Местная жительница получила осколочное ранение поясничного отдела спины около 21:00. Женщина была доставлена в реанимацию Авдеевской городской больницы. Состояние пострадавшей врачи оценивают, как удовлетворительное.

Также в результате обстрела поврежден шиферный забор - говорится в сообщении

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Напомним, сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

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