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Боевики ранили женщину в ее собственном дворе

Комментариев: 1
Оккупанты обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки.
Боевики ранили женщину в ее собственном дворе
© ООС
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Боевики ранили женщину в ее собственном дворе
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Оккупационные войска снова осуществили обстрел. В этот раз боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Авдеевки, где и ранили женщину.

Об этом сообщает ООС во вторник, 16 июня.

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Местная жительница получила осколочное ранение поясничного отдела спины около 21:00. Женщина была доставлена в реанимацию Авдеевской городской больницы. Состояние пострадавшей врачи оценивают, как удовлетворительное.

Также в результате обстрела поврежден шиферный забор - говорится в сообщении

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Напомним, сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

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Теги: ООС, обстрелы, ранение, женщина, Авдеевка
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Комментариев (1)
WTF2wtf    16.06.2020, 16:09
Оценка:  +7
WTF2wtf
Это "русский мир" по единоличной хотелке упоротого и засидевшегося на троне президента россии несет кровь и разруху на украинской земле.
Оккупанты ...
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