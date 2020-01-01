Нарушители перелезли через забор на границе во время брифинга пограничников

Пока замначальника Западного регионального управления Госпогранслужбы рассказывал об очереди на пешем переходе Шегини люди перелезли через забор на границе.

В пункте пропуска Шегини о время брифинга пограничников, 15 июня, через забор перелезли люди. Соответствующее видео во время брифинга сняли журналисты издания Твой город.

На кадрах ролика видно, как на переднем плане заместитель начальника Западного регионального управления Госпогранслужбы Алексей Гавел рассказывал об очередях на пешем переходе, а на его фоне люди перелезли через забор.

Сегодня Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило, что на двух нарушителей наложили штраф в 170 гривен каждому.

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