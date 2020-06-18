Отмена ВНО и антирекорд по заболеваемости COVID: важные события 17 июня

Итоги 17 июня.

Минувшие сутки в Украине ознаменовались коронавирусным скачком. В связи с этим украинцам сообщили о продлении карантина до августа. Здесь собраны важные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

Ждем вакцину

В МОЗ к среде, 17 июня, зарегистрировали 758 новых заболевших коронавирусной инфекцией. В ведомстве назвали рекордным этот показатель. В целом в Украине с начала экпидемии выявлено 33 234 случая заболевания коронавирусом. 14 943 пациента побороли болезнь, 943 человека скончались. В свою очередь, глава Минздрава Максим Степанов отметил, что страна готовится заказать вакцину от COVID. По его словам, сейчас идут переговоры о поставке лекарственных препаратов из-за рубежа.

Карантиним до конца июля

Из-за вспышки вируса ограничительные меры в стране решили продлить. Обязательное условие – быть в маске в публичных местах и общественном транспорте. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Так, украинцам придется соблюдать карантин до 31 июля. Впрочем, может оказаться, что и эта дата не окончательная. Все зависит от эпидемситуации.

По данным Дениса Шмыгаля, рекордом отметились не только минувшие сутки, а и вся последняя неделя. Так, за неделю заболело 4853 украинца. Такого количества больных не наблюдалось с начала эпидемии.

Медицинские успехи в борьбе с COVID

Наука не стоит на месте, недавно в мире презентовали действенное лекарство дексаметазон от коронавируса. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, его уже испробовали во время лечения в Великобритании. В итоге после применения препарата в стране уменьшились показатели смертности. ВОЗ назвал этот факт настоящим прорывом мировой науки.

Школьников оставят без ВНО

В этом году учащиеся украинских школ могут вздохнуть с облегчением. Так, президент Владимир Зеленский выступил с инициативой отменить для них ВНО. Об этом речь идет в законопроекте. Предложение главы государства намерены в срочном порядке рассмотреть в Верховной Раде.

Гоструд остался без начальника

Кабмин обезглавил Государственную службу Украины по вопросам труда. Его руководитель Игорь Дегнера был снят с должности. Временно на его место назначили Виталия Сажиенко.

Медики станут богаче

Медперсонал и врачи второго звена должны быть обеспечены более высоким уровнем проживания. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на повышение зарплат медикам готовы выделять из госказны больше двух миллиаров гривен в месяц. Зарплаты медработников могут поднять уже с 1 сентября.

Протесты сочувствующим Шарию и вкладчиков банка

Возле президентского Офиса 17 июня развернулся митинг. Так, к стенам госучреждения вышли сторонники лидера партии Анатолия Шария. Они, в частности, выступили в защиту прав журналистов Украины. Протесты закончились стычками, так как в противостояние с сочувствующими Шария вступили радикалы. В итоге правоохранителям пришлось задержать 12 человек.

Возле Кабмина, в свою очередь, протестовали инвесторы. Люди просили повлиять на банк Аркада, утвреждая, что финучреждение их обмануло. В то же время у Верховной Рады собрались украинцы, настроенные против принятия нового языкового законопроекта.

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