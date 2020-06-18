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В Сети показали фото, как "лысеют" Карпаты

Комментариев: 3
Организация опубликовала фото "лысеющих" Карпат.
В Сети показали, как "лысеют" Карпаты
В Сети показали, как "лысеют" Карпаты
Dronarium Украина / Facebook

В Украине в семь раз увеличились объемы уничтожения деревьев.  Их количество составляет около 120 тыс. кубометров.  Об этом сообщает “Dronarium Украина“ в Facebook

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Сообщество любителей природы на примере Карпат показало, чем чревата сложившаяся тенденция. В группу выложили снимки, где видно, какими “лысыми” стали украинские горы. 

Фото открывает вид на опустевшие участки с высоты птичьего полета. Масштабы облысения действительно поражают, как и скорость уничтожения зеленых насаждений. 

Вот так выглядят лысые Карпаты, пожалуйста, наслаждайтесь, - подписали фото защитники природы

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Отметим, что в Украине законом запретили уничтожать лес. В то же время черные лесорубы продолжают промышлять, несмотря на запрет. Эксперты вовсю бьют тревогу, отмечая, что их действия грозят проблемами с экологией и климатом.

Ранее сообщалось о том, что такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны.

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Теги: Карпаты, Украина, вырубка лесов
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Комментариев (3)
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Свидома-Погань    18.06.2020, 15:43
Оценка:  -21
Свидома-Погань
Путин падла как бобер грызет по ночам.Правда?
ВосставшийИзБана    18.06.2020, 15:36
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Фигляр уже больше года как считается президентом, а Порошенко до сих пор леса вырубает. Надо же! Да объясните же кто-нибудь артиклю, что он не за свое дело взялся. Не его это. Для него потолок - это тамада на корпоративе.
Свидома-Погань    18.06.2020, 15:43
Оценка:  -21
Свидома-Погань
нашел крайнего))
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