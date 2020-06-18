В Сети показали фото, как "лысеют" Карпаты

Организация опубликовала фото "лысеющих" Карпат.

В Украине в семь раз увеличились объемы уничтожения деревьев. Их количество составляет около 120 тыс. кубометров. Об этом сообщает “Dronarium Украина“ в Facebook.

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Сообщество любителей природы на примере Карпат показало, чем чревата сложившаяся тенденция. В группу выложили снимки, где видно, какими “лысыми” стали украинские горы.

Фото открывает вид на опустевшие участки с высоты птичьего полета. Масштабы облысения действительно поражают, как и скорость уничтожения зеленых насаждений.

Вот так выглядят лысые Карпаты, пожалуйста, наслаждайтесь, - подписали фото защитники природы

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Отметим, что в Украине законом запретили уничтожать лес. В то же время черные лесорубы продолжают промышлять, несмотря на запрет. Эксперты вовсю бьют тревогу, отмечая, что их действия грозят проблемами с экологией и климатом.

Ранее сообщалось о том, что такой массовой вырубка лесов была в Украине только после войны.

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