Мужчина попросил 12-летнего ребенка помочь с мопедом.

Во Львове по горячим следам поймали педофила

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Во Львове по горячим следам поймали педофила

Полицейские Львова задержали 18-летнего парня, который подозревается в педофилии. Об этом сообщают правоохранители в пятницу, 19 июня.

Мужчине грозит арест на срок от десяти до пятнадцати лет - говорится в сообщении

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В четверг, 18 июня, испуганная мать позвонила в полицию и сообщила об исчезновении 12-летнего сына. Мальчик пропал во время прогулки в Железнодорожном районе Львова. Правоохранители немедленно отправились на поиски.

Вскоре ребенок вернулся домой и рассказал, что по улице Роксоланы неизвестный мужчина позвал его в парк, чтобы якобы помочь толкать мопед. Незнакомец пообещал мальчику купить газированный напиток. Он же и надругался над мальчиком.

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Через несколько часов 18-летний подозреваемый был задержан. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось о том, что на Днепропетровщине задержали насильника малолетних девочек.

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