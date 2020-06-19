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В Киеве крыса попала в квартиру через унитаз

Комментариев: 1
Жителей одной из столичных квартир напугало появление крысы в унитазе их квартиры, которую они сняли на видео.

В Киеве на улице Ружинской жильцы квартиры сняли на видео крысу в унитазе. Видео опубликовано в Facebook.

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"Ружинская, 1 этаж. Крыса вылезла из унитаза. Будьте осторожны", - говорится в подписи к видео.

Появившаяся в унитазе крыса вызвала активные обсуждения в соцсети, ведь грызуны являются переносчиками различных болезней.

Ранее сообщалось, что столичном супермаркете засняли крысу, гуляющую по залу.
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Теги: Киев, животные, видео, крысы, унитаз
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Комментариев (1)
темп    19.06.2020, 11:32
Оценка:  0
темп
Как может крыса пролезть через унитаз через закрытую систему канализации? У нее есть костюм водолаза?
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