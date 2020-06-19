В Киеве крыса попала в квартиру через унитаз

Жителей одной из столичных квартир напугало появление крысы в унитазе их квартиры, которую они сняли на видео.

В Киеве на улице Ружинской жильцы квартиры сняли на видео крысу в унитазе. Видео опубликовано в Facebook.

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"Ружинская, 1 этаж. Крыса вылезла из унитаза. Будьте осторожны", - говорится в подписи к видео.

Появившаяся в унитазе крыса вызвала активные обсуждения в соцсети, ведь грызуны являются переносчиками различных болезней.

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