В Киеве крыса попала в квартиру через унитаз
Жителей одной из столичных квартир напугало появление крысы в унитазе их квартиры, которую они сняли на видео.
В Киеве на улице Ружинской жильцы квартиры сняли на видео крысу в унитазе. Видео опубликовано в Facebook.
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"Ружинская, 1 этаж. Крыса вылезла из унитаза. Будьте осторожны", - говорится в подписи к видео.
Появившаяся в унитазе крыса вызвала активные обсуждения в соцсети, ведь грызуны являются переносчиками различных болезней.
Ранее сообщалось, что столичном супермаркете засняли крысу, гуляющую по залу.