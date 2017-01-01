Во Львове отчаянная крыса атаковала мужчину и кота

Появилось видео с участием боевой крысы.

В Зализничном районе Львова боевая крыса схлестнулась в поединке с котом, который пытался ее атаковать, а также напала на случайного прохожего.

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Об этом сообщает Варта1, опубликовав смешное видео.

Очевидцы рассказали, что крыса спокойно разгуливала по улице многомиллионного города. Между тем, к нем приблизился кот и начал ее атаковать. Она продолжила свою прогулку, время от времени нападая на кота.

На видео видно, как крыса накинулась на мужчину, который проходил мимо. Она набросилась на ногу прохожему.

Мужчина стряхнул животное и пошел дальше. Неизвестно, был ли укус, - сообщил очевидец.

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Люди в комментариях пишут, что крысы завелись на свалке за гаражами в том же районе Львова. Многие предположили, что животное повело себя так после неудачной дератизации.

Напомним, бегемотиху Степаниду в день рождения засыпали лепестками роз. Появилось умилительное видео.

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