От коронавируса умер высокопоставленный офицер ВСУ

В армии зарегистрирована пятая смерть от опасного вируса.

За прошедшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 11 новых случаев заболевания на коронавирусом, один военнослужащий умер от осложнений, вызванных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил.

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“18 июня 2020 от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19, в свои 58 лет ушел из жизни наш коллега, начальник Военно-медицинского клинического центра Западного региона полковник медицинской службы Гайда Иван Михайлович, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Украины, Заслуженный работник охраны здоровья Украины“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащий болел с 4 июня, проходил лечение в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона Львова. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, течение болезни усложнялось хроническими сопутствующими заболеваниями. 10 июня пациент был эвакуирован в Национальный военно-медицинский клинический центр “ГВКГ“ в Киеве. 18 июня состояние здоровья ухудшилось, наступила остановка сердечной деятельности.

Это уже пятый летальный случай в Вооруженных силах, вызванный респираторной болезнью COVID-19.

По состоянию на 10.00 19 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 143 человека острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 242 человека, - сообщили в Командовании медсил ВСУ.

Напомним, в среду на Донбассе при обстреле боевиками убит украинский солдат. Штаб ООС сообщает о трех обстрелах со стороны оккупантов.

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