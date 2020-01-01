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На Донбассе двое бойцов ВСУ подорвались на мине

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Штаб сообщает об удовлетворительном состоянии раненных.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/pressjfo.news/

В пятницу, 19 июня, во время проведения инженерной разведки на Донбассе двое украинских военнослужащих подорвались на мине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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“Сегодня, 19 июня, во время проведения инженерной доразведки вблизи населенного пункта Новотошковское, в результате разрыва мины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения“, - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Обстоятельства происшествия выясняются, - добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, в сред на Донбассе при обстреле боевиками убит украинский солдат. Штаб ООС сообщает о трех обстрелах со стороны оккупантов.

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Теги: ВСУ, Донбасс, мина, взрыв, ООС
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