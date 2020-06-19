Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В офисе президента анонсировали либерализации визового режима

Комментариев: 1
В ближайшие недели будет упрощен процесс получения украинских виз иностранцами, так как нынешняя система слишком медленная и дорогая.
У Зеленского анонсировали либерализацию визового режима в Украине
У Зеленского анонсировали либерализацию визового режима в Украине
ru.moscovery.com

Украина либерализирует визовый режим для иностранцев уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире Украина 24 в пятницу, 19 июня.

Тимошенко добавил, что во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Владимир Зеленский дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать проект либерализации визового режима.

"Я думаю, что за неделю-две она уже будет - либерализация визового режима. Ну это невозможно, когда виза в Украину стоит 80 долларов, а ее делать 30 дней. Слушайте, ну никто сюда поедет за такие деньги и такой срок получения визы", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Тимошенко, планируется внедрить электронную визу или так называемую Visa on Arrival для туризма в Украине.

Напомним, что ранее Зеленский предложил отменить визы для туристов. Либерализация визового режима позволит увеличить въездной туристический поток, полагает президент.

Также сообщалось, что Зеленский и Трюдо обсудили визовый режим. Сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим между Украиной и Канадой, отметил Джастин Трюдо.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Визы, виза, либерализации визового режима
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Strv-003-3    19.06.2020, 23:22
Оценка:  -22
Strv-003-3
И так будут ездить , полно во всем мире секстуров в Украину . другой причины приезжать все равно нет.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь