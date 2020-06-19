В офисе президента анонсировали либерализации визового режима

В ближайшие недели будет упрощен процесс получения украинских виз иностранцами, так как нынешняя система слишком медленная и дорогая.

Украина либерализирует визовый режим для иностранцев уже в ближайшее время. Об этом заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире Украина 24 в пятницу, 19 июня.

Тимошенко добавил, что во время рабочей поездки в Хмельницкую область президент Владимир Зеленский дал поручение министру иностранных дел Дмитрию Кулебе разработать проект либерализации визового режима.

"Я думаю, что за неделю-две она уже будет - либерализация визового режима. Ну это невозможно, когда виза в Украину стоит 80 долларов, а ее делать 30 дней. Слушайте, ну никто сюда поедет за такие деньги и такой срок получения визы", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Тимошенко, планируется внедрить электронную визу или так называемую Visa on Arrival для туризма в Украине.

Напомним, что ранее Зеленский предложил отменить визы для туристов. Либерализация визового режима позволит увеличить въездной туристический поток, полагает президент.

Также сообщалось, что Зеленский и Трюдо обсудили визовый режим. Сейчас есть возможность пересмотреть визовый режим между Украиной и Канадой, отметил Джастин Трюдо.

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