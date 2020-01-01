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Киевская область на грани ужесточения карантина – губернатор

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Показатель заболеваемости в регионе вот-вот превысит пороговое значение.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
пресс-служба Слуги народа

Киевская область приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. В случае его превышения область будет усиливать карантин. Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.

Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению, - отметил глава ОГА.

Напомним, за 19 июня в Украине выявили еще 841 человека с Covid-19. Всего с начала эпидемии заболевших уже без малого 36 тысяч.

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Теги: Киевская область, карантин, коронавирус, Володин
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