Киевская область на грани ужесточения карантина – губернатор

Показатель заболеваемости в регионе вот-вот превысит пороговое значение.

Киевская область приблизилась к критическому значению показателя инцидентности. В случае его превышения область будет усиливать карантин. Об этом на брифинге заявил председатель Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

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По словам Володина, до критического значения показателя инцидентности осталось 0,03%. Он напомнил, что этот показатель должен быть менее 12.

Поэтому мы сейчас буквально балансируем между сохранением карантинных мер на теперешнем уровне и возвращением к их усилению, - отметил глава ОГА.

Напомним, за 19 июня в Украине выявили еще 841 человека с Covid-19. Всего с начала эпидемии заболевших уже без малого 36 тысяч.

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