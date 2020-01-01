Глава Минздрава срочно едет выяснять причины вспышки COVID в Закарпатье

Также Максим Степанов посетит Львовскую область, которая демонстрирует не менее устрашающие темпы распространения вируса.

В Украине быстро растут показатели заболеваемости COVID-19. Если неделю назад было 38 больных на 100 тысяч населения, то сейчас этот показатель вырос до 44. Данная проблема обсуждалась на селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялась под председательством Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба президента.

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Министр здравоохранения Максим Степанов планирует посетить Львовскую и Закарпатскую области. Эти регионы - среди лидеров по количеству инфицированных. Министр отметил, что ситуация с заболеваемостью в Закарпатье вызывает беспокойство. Он не исключает, что этому региону придется готовиться к введению дополнительных ограничений.

Также на следующей неделе в Украине планируют начать усиленные проверки заведений общественного питания и транспорта на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Если заведения не следят за тем, чтобы люди были в масках, чтобы была соблюдена дистанция, меры безопасности, то должны нести за это ответственность. Общественные места должны отвечать эпидемиологическим требованиям во время карантина, - подчеркнул Президент.

Напомним, за 19 июня в Украине выявили еще 841 человека с Covid-19. Всего с начала эпидемии заболевших уже без малого 36 тысяч.

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