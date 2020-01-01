НБУ: Влияние COVID-19 на экономику может быть сильнее

Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребительского спроса, подчеркивают в НБУ.

Экономика Украины требует как фискальных, так и монетарных стимулов, подчеркивают в Нацбанке bank.gov.ua

Влияние пандемии COVID-19 и карантина на экономику может быть глубже и продолжительнее, чем прогнозировалось ранее. что является существенным риском. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Национальный банк Украины по итогам заседания Комитета монетарной политики НБУ.

Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, подчеркивают в НБУ.

"Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности, вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий", - прогнозируют в Нацбанке.

Соответственно, экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов.

Вместе с тем в НБУ констатировали уточнили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet