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НБУ: Влияние COVID-19 на экономику может быть сильнее

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Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребительского спроса, подчеркивают в НБУ.
Экономика Украины требует как фискальных, так и монетарных стимулов, подчеркивают в Нацбанке
Экономика Украины требует как фискальных, так и монетарных стимулов, подчеркивают в Нацбанке
bank.gov.ua
 
Влияние пандемии COVID-19 и карантина на экономику может быть глубже и продолжительнее, чем прогнозировалось ранее. что является существенным риском. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил Национальный банк Украины по итогам заседания Комитета монетарной политики НБУ.
 
 
Всплеск безработицы и слабая динамика роста зарплат замедлят восстановление потребления, подчеркивают в НБУ.
 
"Инвестиционный спрос также будет подавленным, в частности, вследствие ухудшения финансовых показателей и ожиданий предприятий", - прогнозируют в Нацбанке. 
 
Соответственно, экономика требует как фискальных, так и монетарных стимулов.
 
Вместе с тем в НБУ констатировали уточнили, что постепенное свертывание карантина способствовало оживлению экономической активности.
 
Напомним, ранее Нацбанк прогнозировал, что вспышка коронавируса серьезно не скажется на мировой экономике, но более длительный эффект может ощутимо сказаться на экономике Украины.

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Теги: эпидемия, кризис, Нацбанк, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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