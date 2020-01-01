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В Украине проведут инвентаризацию лесов

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Президент подписал соответствующий закон.
Таким образом власти пытаются защитить "лысеющие" леса
Таким образом власти пытаются защитить "лысеющие" леса
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон О внесении изменений в Лесной кодекс №643-ІХ, который Верховная Рада приняла 2 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте ОП.

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Закон предусматривает создание нового реестра, в котором будет отображена информация о лесном фонде с целью дальнейшего планирования, ведения лесного хозяйства, государственного лесного кадастра, мониторинга лесов и тому подобное.

Документ вводит понятие национальной инвентаризации лесов, определяет цель ее проведения и источники финансирования - говорится в сообщении

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Порядок проведения национальной инвентаризации лесов будет утверждать Кабмин. Процедура может быть осуществлена за счет государственного бюджета или за счет других источников.

Сведения, полученные по результатам проведения национальной инвентаризации лесов, будут внесены в государственный земельный кадастр.

Ранее сообщалось о том, что Рада запретила сплошную вырубку в Карпатах.

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Теги: Владимир Зеленский, лес, инвентаризация
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