Рада запретила сплошную вырубку в Карпатах

Закон направлен на защиту экосистемы региона.

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Верховная Рада Украины приняла закон о введении моратория на сплошную вырубку лесов на склонах Карпат. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, данное решение поддержал 301 депутат.

Законопроект восстанавливает мораторий на сплошную вырубку лесов в Карпатах, действовавший до 2011 года. Авторы документа отмечают, что после прекращения моратория экологическая ситуация в Карпатах ухудшилась.

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Этот законопроект направлен на совершенствование мер по охране елово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона от сплошных рубок как с предпринимательскими, так и с оздоровительными целями, - говорится в пояснительной записке к закону.

Теперь, чтобы данный законопроект превратился в полноценный закон и вступил в силу, его должны подписать спикер Верховной Рады и президент.

Напомним, 17 октября в Украине запустили онлайн-карту рубок леса, с помощью которой можно выявить нелегальные вырубки. Пока карта охватывает только три области, но до конца года в нее будут добавлены все регионы.

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