США поставили в Украину новейшие Javelin на $27 млн

Новые Javelin переданы в рамках поддержки США.

США поставили в Украину новейшие противотанковые ракеты Javelin и вспомогательную технику на сумму $27 млн. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины 24 июня.

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Данный груз является первой партией помощи США Украине. Напомним, программа Международные военные продажи была утверждена в декабре 2019 года.

Ранее, 16 июня, украинские военные получили ракеты FGM-148

Вооружение также будет поставляться в 2021-2022 годах.

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“Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что США прислали в Украину новую партию ракет к ПТРК Javelin.