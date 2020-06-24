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В Днепре найдены четыре обнаженных трупа, фото 18+

Комментариев: 2
Тела без следов насильственной смерти обнаружила женщина.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

В одном из домов по улице Дружбы в Днепре были найдены четыре обнаженных трупа. Все тела, два мужских и два женских, не имели следов насильственной смерти.

Об этом сообщает Днепр оперативный.

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Известно, что о найденных телах в полицию сообщила женщина, сестра одного из погибших. Она рассказала, что не видела родственника три дня и поэтому решила придти к нему домой. Тела были обнаружены в сарае.  

По словам женщины, умерший злоупотреблял алкоголем

На место происшествия выехали полицейские. 

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“В сарае сотрудники полиции увидели двух мертвых лежащих на полу людей, полностью раздетых. Следов насильственной смерти и телесных повреждений на них не было. На вид умершим было 45-55 лет. Зайдя в дом, сотрудники полиции увидели труп мужчины, сидящего на стуле, в котором заявительница узнала своего 55-летнего брата. В соседней комнате была обнаружена мертвая женщина, лежащая на кровати“ - говорится в сообщении.

По предварительной информации, все погибшие перед смертью употребляли фальсифицированный алкоголь - говорится в сообщении

  • Важно. Фото 18+. 

Фото 18+ / Фото с места происшествия
Фото 18+ / Фото с места происшествия
Днепр Оперативный

Ранее сообщалось о том, что на Прикарпатье псевдо-полицейский выманил у людей около 400 тыс грн. Мужчина промышлял телефонным мошенничеством, рассказывая жертвам о том, что их родственник задержан полицией.

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Теги: Днепр, смерть, алкоголь
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Комментариев (2)
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Aurum    24.06.2020, 11:54
Оценка:  +1
Aurum
А Днепр - это город или река?
T-REX2    24.06.2020, 12:20
Оценка:  0
T-REX2
Теперь ХЗ
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