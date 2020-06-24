Нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных

Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.

Общество должно избавиться от людей, которые сейчас получают пособия. Об этом заявила этом заявила глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова.

"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги", - пояснила она.

Третьякова также заявила, что первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю стерилизовал женщин без высшего образования.

"Очень жестокими, садистскими методами выкорчевывали из нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Все, кто этого не делают, они не могут относить себя к достойной жизни - вот так я считаю нужно защищать простого человека. Вот такая должна быть система, такая у меня философия", - подчеркнула глава комитета ВР по социальной политике.

В свою очередь, постоянная комиссии совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру ВР Дмитрию Разумкову с предложением отозвать Третьякову с должности главы комитета за негуманные и антисоциальные высказывания.

Высказывания Третьяковой нарушают основные положения Декларации прав человека и Конституции Украины, ряд других международных и украинских законодательных актов и конвенций, подчеркнули представители профсоюзов.