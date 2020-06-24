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Нардеп предложила стерилизовать малообеспеченных

Комментариев: 3
Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.
 
Общество должно избавиться от людей, которые сейчас получают пособия. Об этом заявила этом заявила глава комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова. 
 
"Когда мы демографически даем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы ребенку дать равные права, образование, а чтобы получить материальную помощь - мы получаем детей очень низкого качества, которые приводят к тому, что они тоже садятся на публичные деньги", - пояснила она. 
 
 
Третьякова также заявила, что первый премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю стерилизовал женщин без высшего образования.
 
"Очень жестокими, садистскими методами выкорчевывали из нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами. Все, кто этого не делают, они не могут относить себя к достойной жизни - вот так я считаю нужно защищать простого человека. Вот такая должна быть система, такая у меня философия", - подчеркнула глава комитета ВР по социальной политике.
 
В свою очередь, постоянная комиссии совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин обратилась к спикеру ВР Дмитрию Разумкову с предложением отозвать Третьякову с должности главы комитета за негуманные и антисоциальные высказывания.
 
Высказывания Третьяковой нарушают основные положения Декларации прав человека и Конституции Украины, ряд других международных и украинских законодательных актов и конвенций, подчеркнули представители профсоюзов.
 
 
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Теги: скандал, Рада, депутат, народный депутат, Слуга народа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ktrvbcffer    24.06.2020, 20:12
Оценка:  +1
ktrvbcffer
Обыкновенный фашизм.
rewersedent    24.06.2020, 20:11
Оценка:  +1
rewersedent
Если депутатам не дать воровать то они все станут малообеспечеными ,или гопниками .И как же со стерилизацией ?
Graddfeydd    24.06.2020, 20:01
Оценка:  -1
Graddfeydd
Охренеть! У них какой-то специальный отбор в партию клоунов производится? Откуда такая высокая плотность дегенератов всех мастей в ней?
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