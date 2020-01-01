В Раде появился законопроект о компенсации вреда за боль и жаль

Появились детали законопроекта.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно возмещения вреда за боль и жаль.

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Заявка на регистрацию законопроекта появилась на сайте парламента.

Известно, что инициаторами законопроекта стали 14 депутатов от "слуги народа". Первым автором указана Галина Третьякова.

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К слову, главным комитетом выступил комитет по правовой политике, а также комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Выходя из этого, а также названия документа можно предположить, что этот законопроект относится возмещения морального ущерба.

На данный момент текст законопроекта не опубликован, поэтому вопрос его сути остается загадкой.

Напомним, нардеп Литвиненко призвал рассмотреть законопроект об особом статусе Донбасса.

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