“Дети низкого качества”: В СН извинились за Третьякову и пообещали ее наказать

В “Слуге народа” рассказали, какими будут последствия скандала для Третьяковой.

Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что ее коллега Галина Третьякова должна публично извиниться и объяснить свои слова о детях "низкого качества".

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Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24".

Мошенец публично извинилась за слова Третьяковой.

Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая подчеркнула ее мнение, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а получилось так, что дети низкого качества, - сказала Мошенец.

По ее словам, сама Третьякова должна принести публичные извинения и объяснить свои слова.

Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнение с должности председателя парламентского комитета, - ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и объяснения этой формулировки, - сказала нардеп.

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Напомним, нардеп Третьякова предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.