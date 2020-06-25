Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

“Дети низкого качества”: В СН извинились за Третьякову и пообещали ее наказать

Комментариев: 5
В “Слуге народа” рассказали, какими будут последствия скандала для Третьяковой.
Галина Третьякова
Галина Третьякова
facebook.com

Народный депутат Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Елена Мошенец заявила, что ее коллега Галина Третьякова должна публично извиниться и объяснить свои слова о детях "низкого качества".

Читай также: Украине необходимо повышение пенсионного возраста — Третьякова

Об этом она заявила в эфире канала "Украина 24". 

Мошенец публично извинилась за слова Третьяковой.

Кажется, что госпожа Третьякова привела цитату, которая подчеркнула ее мнение, из контекста я так понимаю. Я так понимаю, что она имела в виду детей с низким уровнем образования, а получилось так, что дети низкого качества, - сказала Мошенец.

По ее словам, сама Третьякова должна принести публичные извинения и объяснить свои слова.

Хочу извиниться перед всеми детьми и всеми украинцами за госпожу Третьякову и нашу политсилу. Я думаю, что вопрос (увольнение с должности председателя парламентского комитета, - ред.) будет решаться на фракции, должны быть извинения и объяснения этой формулировки, - сказала нардеп.

Читай также: В Раде появился законопроект о компенсации вреда за боль и жаль

Напомним, нардеп Третьякова предложила стерилизовать малообеспеченных. Право на продолжение рода должны иметь только кормильцы и защитники, от остальных надо избавиться, считает глава комитета ВР по социальной политике.

Поделись:
Теги: дети, Третьякова, скандал, Мошенец, СН
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
Shiko    25.06.2020, 12:46
Оценка:  +1
Shiko
Каких прекрасных, высокодуховных людей мы выбрали в Раду))). Но, зато, это "новые лица"
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 12:53
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Это характерный пример голосования по партийным спискам. Ну влезло оно в депутаты и как его теперь турнуть оттуда? Да никак. У них там теперь круговая порука, а убрать партию из ВР - это даже не фантастика. Это абсолютно не реально. Поэтому нужно первым делом требовать отмены партийных списков
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 12:54
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
в любом виде. Только ПРЯМОЕ голосование и реально работающий механизм отзыва депутата. Плюс к этому обязательный пункт "против всех".
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 12:24
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Гнать надо этих маланцев из власти. Гнать поганой метлой!
ВосставшийИзБана    25.06.2020, 12:17
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ой! И как же они ее накажут? Пальчиком пригрозят?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь