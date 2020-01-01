В Украине продадут “застоявшийся в аэропорту” самолет

Цена за воздушное судно стартует от 22,2 млн грн.

Госпредприятие “СЕТАМ” выставило на аукцион грузо-пассажирское авиасудно АН-140-100. Его попытаются реализовать через торговую интернет-площадку OpenMarket.

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Об этом сообщает пресс-центр Минюста Украины.

Сообщается, что судно под номером UR-14007 было выпущено в 2004 году. Тогда же был совершен первый полет.

Сейчас самолет под арестом. Последний рейс борта состоялся в 2014 году. Частный исполнитель хочет его продать.

Самолет уже застоялся на Голубой улице в аэропорту “Запорожье” и ждет новых авиарейсов в другие страны мира, - отметили в Министерстве юстиции.

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Аукцион назначен на 30 июня. Стартовая цена самолета – 22,2 млн грн. Уточняется, что на момент выпуска стоимость авиамашины составляла около 20 млн грн.

Это отличный образец отечественного самолетостроения. А учитывая, что воздушное судно эксплуатировали всего 10 лет, для нового владельца такое приобретение может стать ценной инвестицией, - подчеркнули в Минюсте.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый гибридный электросамолет на водороде совершил полет.



