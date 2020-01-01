Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Украине продадут “застоявшийся в аэропорту” самолет

Комментариев: 0
Цена за воздушное судно стартует от 22,2 млн грн.
Стартовая цена самолета - свыше 22 млн грн.
Стартовая цена самолета - свыше 22 млн грн.
facebook.com/minjust.official/

Госпредприятие “СЕТАМ” выставило на аукцион грузо-пассажирское авиасудно АН-140-100. Его попытаются реализовать через торговую интернет-площадку OpenMarket.

Читай также: На борту МАУ погибли 38 щенков: Будет проведено расследование

Об этом сообщает пресс-центр Минюста Украины. 

Сообщается, что судно под номером UR-14007 было выпущено в 2004 году. Тогда же был совершен первый полет.

Сейчас самолет под арестом. Последний рейс борта состоялся в 2014 году. Частный исполнитель хочет его продать.

Самолет уже застоялся на Голубой улице в аэропорту “Запорожье” и ждет новых авиарейсов в другие страны мира, - отметили в Министерстве юстиции.

Читай также: Авиакатастрофа в Одессе: Появилось видео с моментом крушения

Аукцион назначен на 30 июня. Стартовая цена самолета – 22,2 млн грн. Уточняется, что на момент выпуска стоимость авиамашины составляла около 20 млн грн.

Это отличный образец отечественного самолетостроения. А учитывая, что воздушное судно эксплуатировали всего 10 лет, для нового владельца такое приобретение может стать ценной инвестицией, - подчеркнули в Минюсте.

Напомним, ранее мы писали о том, что первый гибридный электросамолет на водороде совершил полет.

Поделись:
Теги: самолет, министерство юстиции, Минюст, продажа, аукцион, запорожье, аэропорт
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь