Авиакатастрофа в Одессе: Появилось видео с моментом крушения

На записи видно выпущенные шасси и неработающий двигатель.

Во время крушения легкомоторного самолета в Одессе 17 июня двигатель машины не работал, а шасси были выпущены. Это хорошо заметно на видеозаписи аварии, которую опубликовали журналисты одесского издания “Думская“.

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Судя по записи, которая попала в распоряжение журналистов, самолет “Дельфин“, принадлежащий Одесскому авиазаводу, потерпел аварию ровно в 12:13 дня.

Видно, что шасси падающей машины выпущены, а воздушный винт стоит — то есть двигатель не работал, что соответствует главной версии причин катастрофы (но выводы пускай делают специалисты), - пишет издание.

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Отмечается, что самолет коснулся асфальта под углом примерно 20 градусов, после чего корпус сразу переломился в нескольких частях.

Скорее всего, летчики тянули до последнего, уводя машину от промрынка “Седьмой километр“ и гипермаркетов, и упали, когда самолет полностью потерял скорость, - отметили в “Думской“.

Напомним, четырехместный самолет “Дельфин“ упал 17 июня этого года почти сразу после взлета. Командир воздушного судна Олег Синица погиб на месте происшествия, второй пилот Юрий Жуковский скончался в тот же день в больнице. В Укроборонпроме заявляли о том, что в момент катастрофы шасси выпущено не было. А вот в полиции предположили, что причиной аварии могло стать плохое самочувствие пилота.