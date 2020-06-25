В Харькове жестоко избили активиста "Партии Шария": Он в реанимации

Анатолий Шарий обвинил в нападении Нацкорпус, там всё отрицают и обвиняют самого Шария в провокации.

В Харькове неизвестные жестоко избили одного из активистов “Партии Шария“. Сейчас пострадавший находится в больнице, а правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения. Как сообщил Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, нападавшие били жертву битами по голове, и пострадавший сейчас находится в реанимации.

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“Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь“, – написал Шарий.

Позднее в том же Telegram-канале появилось сообщение о том, что пострадавший – Никита Роженко – за два часа до нападения обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей “Национального корпуса“.

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В комментарии изданию “Сегодня“, лидер харьковской организации “Нацкорпуса“ Павел Немичев заявил, что пострадавшего он не знает и впервые увидел его фотографию в социальных сетях.

Пока у меня есть две версии: либо это злые патриоты с востока Украины, где и так непростая ситуация с пророссийскими элементами, либо это сам Шарий заказал “титушек“, - заявил Немичев.

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Пресс-служба Харьковского управления полиции оказалась довольно лаконичной и сдержанной в комментариях. Не вдаваясь в детали, там сообщили, что ночью двое неизвестных напали на молодого человека. Пострадавший получил телесные повреждения и находится в больнице. По факту открыто уголовное производство по статье “хулиганство“.

Напомним, в Житомире ветеран “Азова“ Роман Боровик с позывным “Сатана“ и представитель областного звена партии Шария Сергей Никулин устроили драку.