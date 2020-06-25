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В Харькове жестоко избили активиста "Партии Шария": Он в реанимации

Комментариев: 7
Анатолий Шарий обвинил в нападении Нацкорпус, там всё отрицают и обвиняют самого Шария в провокации.
В Харькове жестоко избили активиста "Партии Шария": Он в реанимации
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  • Активист Партии Шария Никита Роженко
В Харькове жестоко избили активиста "Партии Шария": Он в реанимации
Активист Партии Шария Никита Роженко
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В Харькове неизвестные жестоко избили одного из активистов “Партии Шария“. Сейчас пострадавший находится в больнице, а правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения. Как сообщил Анатолий Шарий в своем Telegram-канале, нападавшие били жертву битами по голове, и пострадавший сейчас находится в реанимации.

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“Ночью. В Харькове. По голове битами. Только что узнал. Парень, что вел колонну в Киеве. Все, Нацкорпус и Офис Президента решились на убийство. Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь“, – написал Шарий.

Позднее в том же Telegram-канале появилось сообщение о том, что пострадавший – Никита Роженко – за два часа до нападения обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей “Национального корпуса“.

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В комментарии изданию “Сегодня“, лидер харьковской организации “Нацкорпуса“ Павел Немичев заявил, что пострадавшего он не знает и впервые увидел его фотографию в социальных сетях.

Пока у меня есть две версии: либо это злые патриоты с востока Украины, где и так непростая ситуация с пророссийскими элементами, либо это сам Шарий заказал “титушек“, - заявил Немичев.

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Пресс-служба Харьковского управления полиции оказалась довольно лаконичной и сдержанной в комментариях. Не вдаваясь в детали, там сообщили, что ночью двое неизвестных напали на молодого человека. Пострадавший получил телесные повреждения и находится в больнице. По факту открыто уголовное производство по статье “хулиганство“.

Напомним, в Житомире ветеран “Азова“ Роман Боровик с позывным “Сатана“ и представитель областного звена партии Шария Сергей Никулин устроили драку.

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Теги: партия Шария, Шарий, активисты, Харьков, Нацкорпус
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Комментариев (7)
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hyerwwser    25.06.2020, 15:26
Оценка:  -25
hyerwwser
"Зеленский-соучастник". Название нового видео Анатолия Шария на YouTube.
hyerwwser    25.06.2020, 15:12
Оценка:  -26
hyerwwser
В что"патриоты"зассали?Сд елали-так имейте смелость ответить за свои действия.Но сама сущность этих дырявых"патриотов"не подразумевает ничего кроме трусости и ссания в штаны.Но ответить им всё-равно придётся.))))))))))
hyerwwser    25.06.2020, 15:16
Оценка:  -27
hyerwwser
В следующий раз когда тысячами выйдем на мирный протест,забивать рыпнувшихся нациков надо будет по-взрослому.Теми же битами,в первую очередь.Разумеется,исключительн о в целях самообороны.Ну а если их не спасут врачи,то такова их судьба.Оставшиеся не рыпнутся тогда.Хватит терпеть.
vicinq    25.06.2020, 16:02
Оценка:  0
vicinq
Скорей пару торчков а не тысячи,и биты и своей задницы уже будете доставать гниды ватные....
vicinq    25.06.2020, 15:06
Оценка:  +4
vicinq
И не.й шаритсья ватной погани в Украине .
Spawn999    25.06.2020, 15:03
Оценка:  -7
Spawn999
Нацики обос...ные. Ж...па вам.
Ivanez    25.06.2020, 15:05
Оценка:  +5
Ivanez
Ж..па как раз таки вам, ватникам недоделаным
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