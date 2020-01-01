На Западной Украине зафиксировали два землетрясения

К потопам в западном регионе добавились еще и землетрясения.

В четверг, 25 июня, на Закарпатье, зафиксировали два землетрясения. К счастью, подземные толчки оказались не очень сильными и практически незаметными для людей.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Отмечается, что эпицентр первого землетрясения магнитудой 1,1 балла находился в Тячевском районе Закарпатской области, второй (магнитудой 2,3) - в Иршавском. Оба эпицентра находились на глубине около 5 км, и землетрясения не несли никакой угрозы. По расчетам, интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей.

Данные о землетрясениях gcsk.gov.ua

Напомним, наводнение на Закарпатье подтопило почти 500 приусадебных участков. В Западной Украине продолжают подсчитывать убытки после потопа.